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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

127 км/час, головой вниз: спуск украинского скелетониста на Олимпиаде (видео)

Андрей Трофимов
10 февраля, 13:24
На зимних Играх-2022 в Пекине стартовали соревнования самых отчаянных спортсменов, среди которых и представитель Украины

Владислав Гераскевич / Фото: Reuters

В соревнованиях скелетонистов состоялись первые два заезда. Украинец Владислав Гераскевич после стартового спуска был 18-м, а затем поднялся на 16-е место.

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При этом во второй из попыток Гераскевич развил скорость 127.12 км в час. С ума сойти!

"Вы только представьте. Скорость до 130 км в час, на одних санях, вниз головой. И это скелетон", – поделилась своими впечатлениями в Instagram украинская чемпионка Европы по вольной борьбе Оксана Ливач.

Самую высокую скорость, спускаясь головой вниз, пока продемонстрировал немец Кристофер Гротеер (130.49). Он лидирует среди 25 скелетонистов.

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Третья попытка состоится в пятницу, 11 февраля, в 14:20 по киевскому времени. Четвертая (для двадцати лучших участников) – в 15:55.

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Напомним, 10 февраля Украина могла разжиться своей первой медалью на Играх-2022 в Пекине, но не смогла выйти на старт в командном фристайле из-за положительных тестов на коронавирус сразу у трех спортсменов.