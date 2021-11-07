120-кілограмовий пухляш із MMA рубанув з вертухи: чумове відео

Удар з розвороту у виконанні Барнетта / Фото: Getty Images

В середині другого раунду Барнетт шокував усіх різким ударом із розвороту прямо в голову опоненту. Для розуміння, вага бійця становить 120 кг за зросту 175 см!

Вілланте впав на канвас, а потім навіть не встиг підвестися – Барнетт налетів на нього і обрушив таку серію ударів, що довелося втрутитися рефері.

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Для 35-річного Барнетта це був тільки другий бій у UFC. Дебютний поєдинок він програв. Усього ж на його рахунку в MMA 22 перемоги та 7 поразок. 36-річний Вілланте зазнав 14-ї поразки при 17 перемогах у змішаних єдиноборствах.

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