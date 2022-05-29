12 шайб на двох! Вперше за 10 років Чехія виграла медалі ЧС з хокею

Чешські хокеїсти - бронзові призери чемпіонату світу / Фото: iihf.com

У Тампере завершився матч за третє місце чемпіонату світу з хокею 2022 року. Збірна Чехії обіграла американців та вперше за 10 років виграла медалі світової першості. До речі, сьогодні ввечері фінал ЧС: Фінляндія – Канада.

Матч вийшов дуже результативним. Двічі в ході зустрічі збірна США вела з різницею у дві шайби, але повністю провалила третій період.

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Чехія – США – 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

0:1 – 09:33. Кульман (Майєрс, Пік)

0:2 – 12:14. Годет (Болді, Тайнен, біль.)

1:2 – 15:19. Чорнох (Флек, Странски)

1:3 – 19:47. Кульман (Шмідт, Лафферті, мень.)

2:3 – 32:12. Смійкал (Скленичка, Кундратек)

3:3 – 40:51. Пастрняк (Гертл, Зогорна)

4:3 – 42:29. Червінка (Крейчі)

5:3 – 43:37. Пастрняк (Йордан, Гертл)

6:3 – 54:42. Кемпф (Смtйкал, мень.)

7:3 – 58:08. Кемпф (Шимек, п.в.)

7:4 – 58:41. Бордело (Уотсон, Хейден)

8:4 – 58:41. Пастрняк (Гертл, Червінка, біль.)

Ця нагорода стала першою за 10 років для чеської команди. Останню медаль чемпіонату світу вони здобували у 2012 році, коли у матчі за третє місце обіграли збірну Фінляндії.

Американці вигравали "бронзу" на ЧС-2021.