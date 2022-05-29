1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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12 шайб на двох! Вперше за 10 років Чехія виграла медалі ЧС з хокею

Любомир Луканюк
29 травня, 18:21
У поєдинку за бронзові нагороди світової першості чеські та американські хокеїсти видали надрезультативний матч

Чешські хокеїсти - бронзові призери чемпіонату світу / Фото: iihf.com

У Тампере завершився матч за третє місце чемпіонату світу з хокею 2022 року. Збірна Чехії обіграла американців та вперше за 10 років виграла медалі світової першості. До речі, сьогодні ввечері фінал ЧС: Фінляндія – Канада.

Матч вийшов дуже результативним. Двічі в ході зустрічі збірна США вела з різницею у дві шайби, але повністю провалила третій період.

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Чехія – США – 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

  • 0:1 – 09:33. Кульман (Майєрс, Пік)
  • 0:2 – 12:14. Годет (Болді, Тайнен, біль.)
  • 1:2 – 15:19. Чорнох (Флек, Странски)
  • 1:3 – 19:47. Кульман (Шмідт, Лафферті, мень.)
  • 2:3 – 32:12. Смійкал (Скленичка, Кундратек)
  • 3:3 – 40:51. Пастрняк (Гертл, Зогорна)
  • 4:3 – 42:29. Червінка (Крейчі)
  • 5:3 – 43:37. Пастрняк (Йордан, Гертл)
  • 6:3 – 54:42. Кемпф (Смtйкал, мень.)
  • 7:3 – 58:08. Кемпф (Шимек, п.в.)
  • 7:4 – 58:41. Бордело (Уотсон, Хейден)
  • 8:4 – 58:41. Пастрняк (Гертл, Червінка, біль.)

Ця нагорода стала першою за 10 років для чеської команди. Останню медаль чемпіонату світу вони здобували у 2012 році, коли у матчі за третє місце обіграли збірну Фінляндії.

Американці вигравали "бронзу" на ЧС-2021.