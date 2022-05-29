1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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12 шайб на двоих! Впервые за 10 лет Чехия выиграла медали ЧМ по хоккею

Любомир Луканюк
29 мая, 18:21
В поединке за бронзовые награды мирового первенства чешские и американские хоккеисты выдали сверхрезультативный матч

Чешские хоккеисты - бронзовые призеры чемпионата мира / Фото: iihf.com

В Тампере завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года. Сборная Чехии обыграла американцев и впервые за 10 лет выиграла медали мирового первенства. Кстати, сегодня вечером финал ЧМ: Финляндия – Канада.

Матч вышел очень результативным. Дважды по ходу встречи сборная США вела с разницей в две шайбы, но полностью провалила третий период.

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Чехия – США – 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

  • 0:1 – 09:33. Кульман (Майерс, Пик)
  • 0:2 – 12:14. Годетт (Болди, Тайнэн, боль.)
  • 1:2 – 15:19. Чернох (Флек, Странски)
  • 1:3 – 19:47. Кульман (Шмидт, Лафферти, мень.)
  • 2:3 – 32:12. Смейкал (Скленичка, Кундратек)
  • 3:3 – 40:51. Пастрняк (Гертл, Зогорна)
  • 4:3 – 42:29. Червенка (Крейчи)
  • 5:3 – 43:37. Пастрняк (Йордан, Гертл)
  • 6:3 – 54:42. Кемпф (Смейкал, мень.)
  • 7:3 – 58:08. Кемпф (Шимек, п.в.)
  • 7:4 – 58:41. Бордело (Уотсон, Хэйден)
  • 8:4 – 58:41. Пастрняк (Гертл, Червенка, боль.)

Эта награда стала для чешской команды первой за 10 лет. Последнюю медаль чемпионата мира они завоевывали в 2012 году, когда в матче за третье место обыграли сборную Финляндии.

Американцы выигрывали "бронзу" на ЧМ-2021.