12 шайб на двоих! Впервые за 10 лет Чехия выиграла медали ЧМ по хоккею

Чешские хоккеисты - бронзовые призеры чемпионата мира / Фото: iihf.com

В Тампере завершился матч за третье место чемпионата мира по хоккею 2022 года. Сборная Чехии обыграла американцев и впервые за 10 лет выиграла медали мирового первенства. Кстати, сегодня вечером финал ЧМ: Финляндия – Канада.

Матч вышел очень результативным. Дважды по ходу встречи сборная США вела с разницей в две шайбы, но полностью провалила третий период.

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Чехия – США – 8:4 (1:3, 1:0, 6:1)

0:1 – 09:33. Кульман (Майерс, Пик)

0:2 – 12:14. Годетт (Болди, Тайнэн, боль.)

1:2 – 15:19. Чернох (Флек, Странски)

1:3 – 19:47. Кульман (Шмидт, Лафферти, мень.)

2:3 – 32:12. Смейкал (Скленичка, Кундратек)

3:3 – 40:51. Пастрняк (Гертл, Зогорна)

4:3 – 42:29. Червенка (Крейчи)

5:3 – 43:37. Пастрняк (Йордан, Гертл)

6:3 – 54:42. Кемпф (Смейкал, мень.)

7:3 – 58:08. Кемпф (Шимек, п.в.)

7:4 – 58:41. Бордело (Уотсон, Хэйден)

8:4 – 58:41. Пастрняк (Гертл, Червенка, боль.)

Эта награда стала для чешской команды первой за 10 лет. Последнюю медаль чемпионата мира они завоевывали в 2012 году, когда в матче за третье место обыграли сборную Финляндии.

Американцы выигрывали "бронзу" на ЧМ-2021.