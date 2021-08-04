10-та медаль України на Олімпіаді! 22-річна борчиня задавила суперницю з Латвії

Молода українська борчиня Ірина Коляденко виграла сутичку за бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020 у латвійської спортсменки Анастасії Григор'євої

Ірина Коляденко на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

22-річна Коляденко показала вчора неймовірну боротьбу у вазі до 62 кг, але у півфіналі проти чемпіонки світу Тинибекової українці не вистачило досвіду. Однак на бронзовий фінал наша чемпіонка Європи-2021 була налаштована рішуче.

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У боротьбі за свою першу нагороду Олімпіади Ірина діяла агресивно і рішуче, не залишивши шансів латвійці Григор'євій – 3:1.

Ірина Коляденко проти Айсулуу Тинибекової / Фото: Reuters

Нагадаємо, що у 1/4 фіналу українка Коляденко впоралася з Лун Цзя з Китаю, виконавши туше в другому поєдинку поспіль.

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Ірина Коляденко – уже у півфіналі Ігор / Фото: Reuters

Сьогодні це вже третя медаль українських борців у Токіо-2020. Парвіз Насібов виграв срібну нагороду, а Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном. І 10-та медаль України в Японії.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.