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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Мене це буде довго мучити": український борець пояснив, що сталося в фіналі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
4 серпня, 14:39
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Срібний призер Олімпійських Ігор в Токіо Парвіз Насібов засмутився своїй медалі і пояснив, де помилився у фінальній сутичці
Насібов програв у фіналі
Насібов програв у фіналі / Фото: REUTERS

Другу срібну медаль Україні на Олімпійських іграх в Токіо приніс борець Парвіз Насібов. У фінальній сутичці він достроково програв іранцю Мохаммаду Реза Гераї – 1:9.

"Буває всяке. Я теж людина, а людина має право на помилку. Все одно не з порожніми руками їду додому. Але ця медаль буде показувати мої слабкі сторони. Я надто хотів виграти і переоцінив свого суперника", – зізнався нам Парвіз.

Де помилився Насібов? "Сам себе не обдуриш. Як би це не приховував. Я міг краще. Мене це буде мучити, тиснути на мене. Не з таким рахунком я повинен був програвати" , – був вкрай засмучений борець.

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула сім медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.

Також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, борчиня Алла Черкасова, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
30
22
77
3
flag Японія ЯпоніяJP
20
7
12
39
4
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
17
36
5
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
14
18
15
47
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
16
32
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Італія ІталіяIT
6
9
15
30
10
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
8
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