10-річний воротар у Росії побив суддю ключкою. Коментатор у захваті

Воротар б'є арбітра ключкою / Фото: Колаж: Сьогодні

Дикий випадок стався у матчі шкільних команд міста Єкатеринбурга у Росії. 10-річний хокеїст побив арбітрів.

Перед вкиданням до воротаря команди під'їхав суддя та зробив зауваження. Це вивело із себе гравця і він накинувся на арбітрів. Воротар ударив одного арбітра кулаком, другого по спині ключкою.

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Але в цій ситуації здивувала не лише поведінка маленького психопата, а й дорослого коментатора. Той захлинався від задоволення.

"Артемій закипає і просто отоварив суддю кулаком. Він не витримує, б'є прямо по горбу, між лопаток. Яка жесть! Вау! Це Уралмаш, дитинко!", – репетував коментатор.

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Нагадаємо, що в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею. Без Росії. Дикунів викинули зі світового хокею.