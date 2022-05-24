10-летний вратарь в России избил судью клюшкой. Комментатор в восторге

Вратарь бьет арбитра клюшкой / Фото: Коллаж: Сегодня

Дичайший случай произошел в матче школьных команд города Екатеринбурга в России. 10-летний хоккеист поколотил арбитров.

Перед вбрасыванием к вратарю команды подъехал судья и сделал замечание. Это вывело из себя игрока и он набросился на арбитров. Вратарь ударил одного арбитра кулаком, второго – по спине клюшкой.

Реклама

Читайте также: Губы уже были синие: хоккеист спас ребенка, который тонул в океане

Но в этой ситуации удивило не только поведение маленького психопата, но и взрослого комментатора. Тот захлебывался от восхищения.

"Артемий вскипает и просто отоварил судью кулаком. Он не выдерживает, бьет прямо по горбу, промеж лопаток. Какая жесть! Вау! Это Уралмаш, детка!", – орал комментатор.

Реклама

Напомним, что в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Без России. Дикарей вышвырнули из мирового хоккея.