Губи вже були сині: хокеїст врятував дитину, яка тонула в океані

31-річний Кріс Фуко вперше в житті поїхав відпочивати на Багами, де витяг з океану шестирічну дівчинку, яка вже була непритомна

Кріс без роздумів кинувся в океан рятувати дитину / Фото: Колаж: Сьогодні

Канадський хокеїст Кріс Фуко отримав травму та відновлювався після операції на Багамах із сім'єю. Він саме піднімався з дружиною та тещею до басейну готелю, коли побачив щось далеко в океані.

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"Це дитина чи акула?" – запитав хокеїст.

"Це маленька дівчинка", – відповіла теща.

Фуко покинув телефон та побіг на пляж. Без роздумів пірнув у воду і поплив.

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"Коли я підплив до дитини, її губи були синіми, а з рота йшла піна. Вона була непритомна", – згадував потім хокеїст.

Кріс підняв дівчинку над водою і поплив до берега. Туди вже прибіг рятувальник із сусіднього пляжу, а за ним приїхала і швидка допомога. Вони зуміли повернути до життя шестирічну дитину, повідомляє viraltipsday.com.

Як потім розповіла теща хокеїста, їхня родина завжди відпочивала на Гаваях. Але через ковідні обмеження, цього року поїхала вперше на Багами.

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"Хокей – командний вид спорту. Якщо у вашого товариша по команді проблеми, ви намагаєтеся йому допомогти. На пляжі хтось потрапив у біду, і я подумав, що зможу допомогти", – скромно прокоментував свій подвиг Фуко.

Крісу 31 рік. Його було обрано на драфті НХЛ під 103-м номером. І навіть зіграв один матч за Міннесоту у Національній хокейній лізі.

Останні кілька сезонів Кріс Фуко провів у чемпіонаті Німеччини.