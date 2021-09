Жан Беленюк вручил кубок Украины по гольфу победителям соревнований

В 2021 году за кубок соревновались более ста гольфистов

Трехдневный финал соревнований за Кубок Украины при партнерской поддержке ОТП Банка и Mastercard состоялся в ГК "Козин" 24-26 сентября.

Финальные соревнования продолжались три дня. За титул обладателя Кубка Украины соревновались более ста гольфистов в 2021 году. Ряд соревнований начался в Турции и прошел также в разных уголках Украины. За призовые места и лидирующие позиции всегда была борьба. По суммарным результатам финала и четырех отборочных этапов, проходивших на территории Украины в различных гольф-клубах: ГК "Супериор", ГК "Козин", ГК "Гольфстрим", а также в Турции, были определены победители.

Президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник поздравил победителей Кубка Украины 2021 и отметил: "В Украине конкуренция за первенство становится все сильнее, именно сейчас, чтобы оставаться лидерами, необходимо постоянно совершенствоваться. Время активного развития и быстрых темпов в украинском гольфе пришло. Так держать!".

К торжественной церемонии награждения присоединился Жан Беленюк, он вручил кубки победителями среди мужчин и женщин.

"По собственному опыту знаю, что в этот момент переживают лидеры соревнований. И желаю, чтобы каждый присутствующий спортсмен, новичок и профессионал, почувствовал вкус победы, за которой всегда стоит большая работа. Спорт – это то, что объединяет, совершенствует и воспитывает миллионы людей на планете, и как замечательно, что в Украине все активнее развивается спортивное движение. Приветствую всех участников и призеров соревнований", – говорит олимпийский чемпион Жан Беленюк.

Победителями Ukrainian Golf Cup by OTP & Mastercard и обладателями кубка стали: София Пилипенко – среди женщин и Иван Маловичко – среди мужчин. Второе место заняли – Анна Зонова и Артем Соколов, бронзовыми призерами стали – Елена Мовчан и Михаил Голод.

Соревнования проходили при партнерской поддержке ОТП Банка и Мастеркард. Общие взгляды и одна цель – развивать спорт, в том числе гольф, на качественном уровне, позволили создать плодотворное сотрудничество на протяжении всего сезона. Кроме того, для клиентов Private Banking ОТП Банка проводились специальные мастер-классы, а для детей клиентов на День знаний устроили биржевую игру OTP Capitalism.

Всеукраинская федерация гольфа благодарна за поддержку Кубку Украины по гольфу генеральным партнерам мероприятия: ОТП Банку и Мастеркард, гольф-клубам "Козин", "Эдем", "Гольфстрим", "Супериор", автомобильному бренду Porsche, организация путешествий и ивентов GolfMad Travel and Events, бразильский ресторан Grill do Brazil, отель в Турции MaxxRoyal, гольф-пространство CosmosGolf Ukraine, компания LG Electronics и Whisen, агентство недвижимости The Yard, бренд стильной обуви INTERTOP, пятизвездочный отель Premier Palace Hotel, полеты на вертолетах HeliTour, журнал "Печерская Ассамблея", журнал Desposter.