Украинский олимпиец помогал фашистам обстреливать Чугуев

Бывший тяжелоатлет Геннадий Красильников арестован за корректировку огня для армии РФ

Геннадий Красильников оказался предателем Украины

Россия уже четвертый месяц продолжает атаковать Украину, обстреливая ракетами и оккупируя территории. Впрочем, наша армия дает достойный отпор фашистам.

Недавно был освобожден город Чугуев в Харьковской области. А на днях в городе были задержаны четверо диверсантов, которые помогали оккупантам в атаках на город.

Реклама

Читайте также: В "ДНР" мобилизовали двух известных футболистов

Одним из них оказался известный украинский тяжеловес Геннадий Красильников. Спортсмена обвиняют в работе корректировщиком огня для армии РФ.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика

Реклама

Его и еще троих преступников сотрудники правоохранительных органов вывели из подвала. Отметим, что еще восемь лет назад Красильников был волонтером в зоне АТО, помогая с эвакуацией населения.

Читайте также: УАФ выставит счет оккупантам за разбомбленные стадионы

Отметим, что Геннадий – мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике. Он дважды представлял Украину на летних Олимпийских играх в супертяжелой категории, занимая 9 и 4 место в финальном зачете.