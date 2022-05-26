Український олімпієць допомагав фашистам обстрілювати Чугуїв

Колишнього важкоатлета Геннадія Красильникова заарештували за коригування вогню для армії РФ

Геннадій Красильников виявився зрадником України

Росія вже четвертий місяць продовжує атакувати Україну, обстрілюючи ракетами та окупуючи території. Втім, наша армія дає гідну відсіч фашистам.

Нещодавно було звільнено місто Чугуїв у Харківській області. А днями у місті було затримано чотирьох диверсантів, які допомагали окупантам в атаках на місто.

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Одним з них виявився відомий український важкоатлет Геннадій Красильников. Спортсмена звинувачують у роботі коригувальником вогню для армії РФ.

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Його та ще трьох злочинців співробітники правоохоронних органів вивели з підвалу. Зазначимо, що ще вісім років тому Красильников був волонтером у зоні АТО, допомагаючи з евакуацією населення.

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Зазначимо, що Геннадій – майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики. Він двічі представляв Україну на літніх Олімпійських іграх у суперважкій категорії, посідаючи 9 та 4 місце у фінальному заліку.