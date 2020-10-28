Призер Олимпиады умер за несколько недель до рождения ребенка: ему было всего 37 лет

Известный немецкий бобслеист, серебряный призер Олимпиады-2010, Рихард Аджей ушел из жизни всего в 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона, а также НОК Германии. Точная причина смерти пока неизвестна, но в сообщении пресс-службы IBSF отмечается, что Аджей умер в окружении членов семьи – на руках жены и брата.
У чемпиона мира 2011 года осталась жена и дочь, а второй ребенок должен родиться через несколько недель.
Рихард появился на свет в семье иммигранта из Ганы и немки. Сначала 190-сантиметровый парень занимался американским футболом. Он играл за команды "Райн Файр", "Берлин Тандер", "Дюссельдорф Пантер". Однако в 2007 году перешел в бобслей. 9 января 2010 года Анджей впервые принял участие в этапе Кубка мира и сразу же одержал победу в соревнованиях двоек.
Фото Hans-Joachim M. Rickel – Bundesministerium des Inneren
И менее, чем через три года после прихода в бобслей Аджей стал первым темнокожим спортсменом, который представлял Германию на зимних Играх. В 2010 году на ОИ в Ванкувере вместе с Томасом Флоршюцем он выиграл "серебро" в соревнованиях двоек. А в 2011 году Аджей стал чемпионом мира по бобслею уже среди четверок.
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