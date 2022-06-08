Мировой рекорд легкоатлетки утвердили после ее убийства

Новое мировое достижение в беге на 10 000 метров утверждено. Теперь рекорд принадлежит кенийке Агнес Тироп, которая погибла в прошлом году

Агнес Тироп найдена мертвой у себя в доме / Фото: Getty Images

Международная ассоциация легкой атлетики официально утвердила мировой рекорд в женском беге на 10 000 метров.

12 сентября 2021 года на соревнованиях в городе Херцогенаурах (Германия) кенийка Агнес Тироп пробежала 10 000 м за 30 минут и 1 секунду.

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А через месяц, 13 октября, Тироп погибла от ножевых ранений в результате нападения. Легкоатлетка была найдена мертвой в собственном доме. По подозрению в убийстве был задержан муж Агнес.

25-летняя Агнес Тироп выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров, а также выиграла чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу 2015 года.

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Прошлым летом спортсменка представляла Кению на Олимпийских играх в Токио в беге на 5000 метров, где финишировала четвертой.