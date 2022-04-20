Дообнимались: друг Верняева учит убивать украинцев

Наши спортсмены любили обниматься с российскими атлетами, рассказывая о спорте вне политики. Но с начала войны их друзья приняли сторону Путина

Никита Нагорный возглавляет "Юнармию" / Фото: Коллаж: Сегодня

Последние Олимпийские игры приносили Украине, как радость побед, так и горечь скандалов.

Причина склок всегда была одна: почему украинские спортсмены фотографируются и обнимаются с представителями России?

Реклама

Оправдание было шаблонным: спорт вне политики! А война вне спорта? Давайте посмотрим, как повели себя стороны, замеченные в обнимашках, после нападения России на Украину.

Читайте также: Как страусы: реакция на войну украинских спортсменов с российским паспортом

Нагорный – глава путинюгенда

Во время бразильских Игр-2016 в Украине захейтили Олега Верняева.

Реклама

Наш гимнаст на пьедестале обнимался с россиянином Давидом Белявским. А потом в олимпийской деревне Верняев фотографировался с Никитой Нагорным.

Реклама

"В России много болельщиков, которые меня все время поддерживают, поздравляют. То есть доброжелательно относятся. И так же ребята из их команды. Мы общаемся с ними уже много лет. Я разговариваю с человеком, которого знаю уже не один год, который нам же помогает. На каждом соревновании может позвонить, спросить, узнать, что нам нужно, и привезти", – говорил Верняев про Нагорного.

Но когда началась война Белявский и Нагорный лишь сожалели, что в России заблокировали Іnstagram. Их абсолютно не интересовала смерть тысяч мирных граждан.

Более того, Никита Нагорный – начальник главного штаба "Юнармия" с декабря 2020 года. Такого себе гитлерюгенда российского разлива.

Одна из целей "Юнармии" – формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.

То есть, Нагорный готовит будущих убийц, насильников и мародеров. И так может случиться, что воспитанники Нагорного окажутся по разные стороны окопа с другом российского гимнаста – Верняевым.

Украинец уже примерил военную форму и дал четко понять, что он не будет в стороне от этой войны.

Буров решил морозиться

Фристайлисту Александру Абраменко также досталось. Сначала в Пхенчхане-2018, потом в Пекине-2022 он обнимался с соперником из РФ Ильей Буровым. "Мой друг выиграл медаль", – так комментировал тогда Буров.

Сейчас Илья Буров молчит в соцсетях. А Александр Абраменко перечислил призовые за медаль Игр-2022 пострадавшим от войны.

Подруга Путина не осудила войну

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих после завоевания медали в Токио-2020 в порыве эмоций обнималась с доверенным лицом Путина – чемпионкой Игр Марией Ласицкене.

Тогда на защиту Ярославы от хейтеров поднялось много народу. Были ли они правы? Судите сами – Ласицкене не осудила войну в Украине и бомбардировки родного города своей подруги.

Ярослава обратилась к россиянам, в том числе и Ласицкене: