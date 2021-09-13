А теперь голая: Баюл после смены гражданства перестала стесняться

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию недавно почтила память жертв теракта 11 сентября, нарядившись в шарф в цветах американского флага.
Однако новая американка пошла дальше и решила опубликовать фото, на котором она обнаженная. Во всяком случае та часть тела, которая попала в кадр.
"Нам не нужно платить за то, что действительно ценно, например, за любовь, дружбу и крепкое здоровье... Лучшее в жизни – быть свободным?", – написала под фото Баюл.
Напомним, недавно Баюл отказалась от украинского гражданства после того, как ее не пригласили в Киев на празднование 30-летия независимости Украины.
"Пора. Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня", – сказала тогда фигуристка, в 1994-м ставшая первой олимпийской чемпионкой независимой Украины.