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А теперь голая: Баюл после смены гражданства перестала стесняться

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
13 сентября, 17:52
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Бывшая украинка Оксана Баюл недавно получила паспорт гражданки США и полностью окунулась в заморский образ жизни. После американского платка она решила показать фото ню
Оксана Баюл показала пикантное фото
Оксана Баюл показала пикантное фото / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию недавно почтила память жертв теракта 11 сентября, нарядившись в шарф в цветах американского флага.

Однако новая американка пошла дальше и решила опубликовать фото, на котором она обнаженная. Во всяком случае та часть тела, которая попала в кадр.

"Нам не нужно платить за то, что действительно ценно, например, за любовь, дружбу и крепкое здоровье... Лучшее в жизни – быть свободным?", – написала под фото Баюл.

Напомним, недавно Баюл отказалась от украинского гражданства после того, как ее не пригласили в Киев на празднование 30-летия независимости Украины.

"Пора. Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня", – сказала тогда фигуристка, в 1994-м ставшая первой олимпийской чемпионкой независимой Украины.

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