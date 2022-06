Кровавое месиво. Прохазка завоевал чемпионский титул UFC в зрелищном поединке (видео)

Чешский боец Иржи Прохазка в напряженном поединке победил чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейру

Утром 12 июня в Калланге (Сингапур) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 275. В главном событии шоу встретились чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Гловер Тейшейра и чех Иржи Прохазка.

Поединок изобиловал яркими моментами и по праву многие эксперты назвали его лучшим боем в истории ММА.

Во время схватки инициатива переходила от одного бойца к другому. Бойцы обменивались ударами, в результате которых у обоих появились кровавые рассечения.

Все определилось в финальном раунде. Чемпион доминировал над своим оппонентом, проводя успешные атаки. Казалось, что Тейшейра отстоит свой титул. Однако за 28 секунд до конца этого красочного поединка Прохазка провел удушающий прием и отнял чемпионский пояс у опытного бойца.

Таким образом, 29-летний Прохазка стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бразилец Гловер Тейшейра потерпел 8-е поражение при 33 победах.