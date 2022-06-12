Кровавое месиво. Прохазка завоевал чемпионский титул UFC в зрелищном поединке (видео)

Утром 12 июня в Калланге (Сингапур) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 275. В главном событии шоу встретились чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Гловер Тейшейра и чех Иржи Прохазка.
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Поединок изобиловал яркими моментами и по праву многие эксперты назвали его лучшим боем в истории ММА.
Во время схватки инициатива переходила от одного бойца к другому. Бойцы обменивались ударами, в результате которых у обоих появились кровавые рассечения.
Все определилось в финальном раунде. Чемпион доминировал над своим оппонентом, проводя успешные атаки. Казалось, что Тейшейра отстоит свой титул. Однако за 28 секунд до конца этого красочного поединка Прохазка провел удушающий прием и отнял чемпионский пояс у опытного бойца.
The whole stadium is on their feet!— UFC (@ufc) June 12, 2022
5 more minutes of this instant classic #UFC275pic.twitter.com/phhYZdVeBN
@JIRI_BJP GETS THE SUBMISSION IN THE FINAL SECONDS!!! WE HAVE A NEW CHAMPION!!! #UFC275pic.twitter.com/A2v5S1YCTS— UFC (@ufc) June 12, 2022
Таким образом, 29-летний Прохазка стал новым чемпионом UFC в полутяжелом весе. Бразилец Гловер Тейшейра потерпел 8-е поражение при 33 победах.
That's one baaaad man ladies and gentleman— UFC (@ufc) June 12, 2022
pic.twitter.com/APsTcb7qKY