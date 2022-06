Криваве місиво. Прохазка завоював чемпіонський титул UFC у видовищному поєдинку (відео)

Чеський боєць Іржі Прохазка у напруженому поєдинку переміг чемпіона UFC у напівважкій вазі Гловера Тейшейру

Іржі Прохазка відібрав пояс UFC у Гловера Тейшейри / Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 12 червня у Калланзі (Сінгапур) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 275. У головній події шоу зустрілися чемпіон UFC у напівважкій вазі бразилець Гловер Тейшейра та чех Іржі Прохазка.

Читайте також: Українця спіймали на махінаціях: він змінив прізвище та бездарно дебютував у UFC (відео)

Реклама

Поєдинок ряснів яскравими моментами і по праву багато експертів назвали його найкращим боєм в історії ММА.

Під час бою ініціатива переходила від одного бійця до іншого. Бійці обмінювалися ударами, в результаті яких у обох з'явилися криваві розтини.

Реклама

Все визначилося у фінальному раунді. Чемпіон домінував над своїм опонентом, проводячи успішні атаки. Здавалося, Тейшейра відстоїть свій титул. Проте за 28 секунд до кінця цього яскравого поєдинку Прохазка провів удушливий прийом і відібрав чемпіонський пояс у досвідченого бійця.

Whole stadium is on their feet!



5 more minutes of this instant classic #UFC275 pic.twitter.com/phhYZdVeBN - UFC (@ufc) June 12, 2022

@JIRI_BJP GETS THE SUBMISSION IN THE FINAL SECONDS! WE HAVE A NEW CHAMPION! #UFC275 pic.twitter.com/A2v5S1YCTS - UFC (@ufc) June 12, 2022

Реклама

Таким чином, 29-річний Прохазка став новим чемпіоном UFC у напівважкій вазі. Бразилець Гловер Тейшейра зазнав 8 поразку при 33 перемогах.