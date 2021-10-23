Емельяненко – Джонсон: во сколько бой и кто покажет

Список трансляций боя между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269

Емельяненко vs Джонсон

Один из лучших бойцов смешанных единоборств Федор Емельяненко сегодня проведет поединок в Москве в рамках турнира Bellator 269. Его соперником будет американец Тимоти Джонсон.

Когда начало боя

Турнир начнется в 19:00 по киевскому времени. Основной кард стартует в 22:00. Бой Емельяненко – Джонсон ориентировочно начнется в 23:30.

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Где смотреть

Мы проведем онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон. И видео трансляцию всех предварительных поединков.

Так же поединок можно посмотреть на платных стриминговых сервисах – Мегого и ОККО.

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Кто фаворит

В букмекерских конторах небольшим фаворитом противостояния считается российский боец. Ставки на победу Емельяненко – 1.70. Котировки на успех Джонсона – 2.20.

Все бои турнира Bellator 269

Основной кард

Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон

Виталий Минаков – Саид Соума

Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетила

Анатолий Токов – Шараф Давлатмурадов

Предварительный кард

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Кирилл Сидельников – Рэб Трусдейл

Дарина Маздюк – Катаржина Садура

Ирина Алексеева – Стефани Пейдж

Никита Михайлов – Брайан Мур

Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич

Эйден Ли – Александр Осетров

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