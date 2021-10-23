Емельяненко – Джонсон: во сколько бой и кто покажет

Один из лучших бойцов смешанных единоборств Федор Емельяненко сегодня проведет поединок в Москве в рамках турнира Bellator 269. Его соперником будет американец Тимоти Джонсон.
Когда начало боя
Турнир начнется в 19:00 по киевскому времени. Основной кард стартует в 22:00. Бой Емельяненко – Джонсон ориентировочно начнется в 23:30.
Где смотреть
Мы проведем онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон. И видео трансляцию всех предварительных поединков.
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Так же поединок можно посмотреть на платных стриминговых сервисах – Мегого и ОККО.
Кто фаворит
В букмекерских конторах небольшим фаворитом противостояния считается российский боец. Ставки на победу Емельяненко – 1.70. Котировки на успех Джонсона – 2.20.
Все бои турнира Bellator 269
Основной кард
- Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон
- Виталий Минаков – Саид Соума
- Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетила
- Анатолий Токов – Шараф Давлатмурадов
Предварительный кард
- Кирилл Сидельников – Рэб Трусдейл
- Дарина Маздюк – Катаржина Садура
- Ирина Алексеева – Стефани Пейдж
- Никита Михайлов – Брайан Мур
- Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич
- Эйден Ли – Александр Осетров
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