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Емельяненко – Джонсон: во сколько бой и кто покажет

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
23 октября, 12:49
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Список трансляций боя между Федором Емельяненко и Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269
Емельяненко vs Джонсон
Емельяненко vs Джонсон

Один из лучших бойцов смешанных единоборств Федор Емельяненко сегодня проведет поединок в Москве в рамках турнира Bellator 269. Его соперником будет американец Тимоти Джонсон.

Когда начало боя

Турнир начнется в 19:00 по киевскому времени. Основной кард стартует в 22:00. Бой Емельяненко – Джонсон ориентировочно начнется в 23:30.

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Где смотреть

Мы проведем онлайн-трансляцию боя Емельяненко – Джонсон. И видео трансляцию всех предварительных поединков.

Так же поединок можно посмотреть на платных стриминговых сервисах – Мегого и ОККО.

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Кто фаворит

В букмекерских конторах небольшим фаворитом противостояния считается российский боец. Ставки на победу Емельяненко – 1.70. Котировки на успех Джонсона – 2.20.

Все бои турнира Bellator 269

Основной кард

  • Федор Емельяненко – Тимоти Джонсон
  • Виталий Минаков – Саид Соума
  • Усман Нурмагомедов – Патрик Пиетила
  • Анатолий Токов – Шараф Давлатмурадов

Предварительный кард

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  • Кирилл Сидельников – Рэб Трусдейл
  • Дарина Маздюк – Катаржина Садура
  • Ирина Алексеева – Стефани Пейдж
  • Никита Михайлов – Брайан Мур
  • Грачик Бозинян – Алексей Шуркевич
  • Эйден Ли – Александр Осетров

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