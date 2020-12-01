Лига чемпионов меняет формат: теперь будут играть, как в шахматах

Новую систему хотят внедрить с 2024 года – будут 10 матчей с разными командами

Чтобы Лига чемпионов не приелась миллионам поклонникам футбола, УЕФА решил изменить формат самого популярного клубного турнира планеты. Сейчас функционеры подыскивают удобную и выгодную схему. Тем временем УЕФА назвал 50 лучших футболистов года.

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Пока что склоняются к формату, похожему на швейцарскую систему в шахматах. Когда много участников проводят определенное количество матчей между собой, подбирая приблизительно равных соперников по ходу. Об этом сообщает британское издание The Times.

В качестве рабочего рассматривают вариант, когда на первом этапе 32 команды проведут по 10 матчей – по пять дома и на выезде. Но главное отличие от предыдущей схемы, что все соперники будут разные. Преимуществом также является и то, что теперь будет больше матчей, к чему стремятся многие гранды с целью увеличения заработков.

После 10 туров 16 лучших команд, как и раньше, выйдут в плей-офф. Клубы, оказавшиеся на местах с 17-го по 24-е, отправятся в плей-офф Лиги Европы.

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Правда, ввести в действие новый формат планируют лишь в 2024 году. Представить его думают уже через пару недель.

Смотрите лучшие моменты первого тайма матча "Шахтер" – "Реал":

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