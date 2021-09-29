"В футболе это только первый тайм!": Президент Украины поздравил лучшего футболиста страны с юбилеем

На официальной странице в Facebook Владимир Зеленский отметил огромный влад Андрея Шевченко в развитие украинского футбола и вспомнил выдающиеся достижения легенды футбола.

"Он вошел в топ-100 лучших игроков XX века. Он творил чудеса на поле под номером 7, а в новейшей истории нашего футбола стал номером один.

Первый украинец, который выиграл Лигу чемпионов. Первый украинец, который во времена независимости получил "Золотой мяч". А как тренер – первый, кто вывел сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы. Андрей Шевченко.

Для молодого поколения игроков – Андрей Николаевич. Для обычных болельщиков – просто Шева. И сегодня ему 45!

В футболе – это только 1-й тайм. Желаю, чтобы и дальнейшая игра была так же полна успехов, состояла в твою пользу, а следовательно – на радость всем нам и во славу всей Украине. С днем ​​рождения, Андрей!" – поздравил легенду Владимир Зеленский.