Рваная рана и окровавленная кость: чудовищная травма эк-звезды Барселоны

В одном из игровых эпизодов защитник Бетиса Пецелла врезался в ногу Видаля. В результате экс-игрок Барселоны получил резаную рану, из которой торчала окровавленная кость. За свой поступок итальянский грубиян получил красную карточку, после просмотра арбитром VAR.

Таких ужасных последствий можно было избежать, если бы не пренебрежение безопасностью 32-летним футболистом, который в качестве защиты использовал очень тонкие, похожие на картон щитки.

Aleix Vidal Wears Cardboard Instead Of Shin Guards: https://t.co/p59Dij40ZD pic.twitter.com/eLxfH8sU8Z

Болезненная травма потребовала в общей сложности 15 швов и исключила Видаля из участников матча против Алавеса, который состоялся в среду 22 сентября.

NO APTO PARA SENSIBLES Así le quedó la PIERNA A ALEIX VIDAL tras la entrada de Pezzella. Lo estamos viendo en #JUGONES . pic.twitter.com/jTJCwBV6zf

Добавим, что Алеш Видаль в начале сезона перешел в Эспаньол из Севильи. В текущем чемпионате испанец сыграл три поединка и забил один гол, как раз в матче с Бетисом.

Esta es la pierna de Aleix Vidal y sabéis que? Que me alegro. Y me alegro por una sencilla razón, no vayas provocando por ahí, porque todo cae encima. pic.twitter.com/U1l5aIvBqM