Рвана рана і закривавлена кістка: моторошна травма ек-зірки Барселони

В одному з ігрових епізодів захисник Бетіса Пецелла врізався в ногу Відаля. В результаті екс-гравець Барселони отримав різану рану, з якої стирчала закривавлена кістка. За свій вчинок італійський грубіян отримав червону картку, після перегляду арбітром VAR.

Читайте також: Залізний Микола: дев'ять швів на голові – не перешкода для гри

Таких жахливих наслідків можна було уникнути, якби не нехтування безпекою 32-річним футболістом, який в якості захисту використав дуже тонкі, схожі на картон щитки.

Aleix Vidal Wears Cardboard Instead Of Shin Guards: https://t.co/p59Dij40ZD pic.twitter.com/eLxfH8sU8Z

Болюча травма потребувала в цілому 15 швів і виключила Відаля з учасників матчу проти Алавеса, який відбувся в середу 22 вересня.

NO APTO PARA SENSIBLES Así le quedó la PIERNA A ALEIX VIDAL tras la entrada de Pezzella. Lo estamos viendo en #JUGONES . pic.twitter.com/jTJCwBV6zf

Додамо, що Алеш Відаль на початку сезону перейшов в Еспаньол з Севільї. У поточному чемпіонаті іспанець зіграв три поєдинки і забив один гол, якраз в матчі з Бетісом.

Esta es la pierna de Aleix Vidal y sabéis que? Que me alegro. Y me alegro por una sencilla razón, no vayas provocando por ahí, porque todo cae encima. pic.twitter.com/U1l5aIvBqM