Похищение "Черной пантеры" в аэропорту. Как Эйсебио оказался в Европе

5 января 2014 года в Лиссабоне перестало биться сердце легендарного португальского футболиста Эйсебио.

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При входе на стадион "Да Луж" стоит памятник – прямо на траве бронзовый Эйсебио заносит ногу для удара по бронзовому мячу. На вопрос: "Какие чувства испытывает человек, проходя мимо собственной статуи?" Эйсебио отвечал:

"У бронзового Эйсебио, нет привычного для памятника пьедестала. Он стоит прямо на газоне. Потому что это обычный человек, один из многих португальцев".

Мистер Никто

...Как-то летом 1960 года бразильская команда "Ферровиарио", под руководством Карлоса Бауера, возвращалась домой с коммерческого турне по Африке. Путь проходил через Португалию и Бауер заскочил в Лиссабон к своему давнему знакомому Белу Гуттманну, работавшему с "Бенфикой". Делясь с товарищем футбольными новостями Бауер не скрывал своего восторга юным дарованием из мозамбикского "Спортинга". "Мне он не подойдет, – заметил Бауер. – У нас в Бразилии таких навалом! А вам стоило бы на него взглянуть". "И кто же он?", – спросил Гутман. "Никто, – улыбнулся в ответ Карлос. – В тамошнем "Спортинге" его кличка Никто, но в столице парня знает, пожалуй, каждый..."

Это уже заинтриговало Гуттманна, который всегда был сторонником приглашения футболистов из черного континента. Тут надо напомнить, что в середине прошлого века многие африканские страны были колониями европейцев, а поэтому ведущие португальские клубы – "Бенфика", "Спортинг" и "Порту", финансировали "дочерние" команды в Мозамбике и Анголе, а талантливых местных игроков забирали в Португалию.

Похищение века

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Эйсебио родился 25 января 1942 года в бедной многодетной семье, где каждый был предоставлен сам себе. Иначе и быть не могло, мать едва сводила концы с концами (отец рано умер), поэтому все восемь детей получали свое образование на улице. Где с утра до ночи гоняли тряпичный мяч.

На футбольных площадках пропадал и юный Эйсебио. Нельзя сказать, что мальчик бредил этой игрой, параллельно он увлекался волейболом и даже стал чемпионом страны по легкой атлетике – выиграл стометровку по юниорам.

Тем не менее, селекционеры из местного "Спортинга" высмотрели в юном мальчугане необыкновенную пластику и не по годам техническую игру и пригласили парня в команду. Не прогадали. Уже через пару тренировок он не знал себе равных в дриблинге и особенно был хорош, когда на скорости, словно слаломист прорезал оборону противника. Долго на родине такой талант не мог задержаться!

И, правда, скоро в Мозамбик наведались гости из материнского "Спортинга", которые отбирали талантливых и перспективных футболистов. Лучших оставляли у себя, а других продавали в европейские клубы. Такая участь ждала и Эйсебио. Но, мать и слышать не хотела об отъезде сына. Португальские гости были готовы к такому повороту событий, и чек на 10 тысяч долларов вышел настолько убедительным аргументом, что Эйсебио засобирал чемоданы.

Не стоит забывать, что к тому времени Гутман уже видел в деле Эйсебио и в штаб-квартире "Бенфики" решили, во что бы то ни стало завладеть "Черной пантерой", как уже тогда окрестили паренька. И вот когда по вызову "Спортинга" полуграмотный мозамбикский юноша оказался в столице метрополии, представители "Бенфики" похитили его... прямо у трапа самолета!

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Конечно, грандиозного скандала миновать не удалось, однако боссы "Бенфики" быстро замяли конфликт. Грешивший тем же "Спортинг" смирился с потерей. Так Эйсебио появился в составе одного из самых прославленных клубов Европы.

Как Пеле

"Я решил, – вспоминал Гутман, – позволить Эйсебио сразу выступать как можно чаще и не ставил перед ним строго определенных задач. Дал ему возможность самостоятельно искать ответ в ситуациях, возникавших на поле. Парень сам должен был найти способ, чтобы сочетать свой талант, свою игру с действиями партнеров".

Впрочем, поначалу руководство "Бенфики" не разделяло оптимизм тренера в отношении новичка. Ведь дебют форварда, в матче Кубка чемпионов в мае 1961 года в Вене против "Рапида", оказался провальным. Ничья (1:1), масса упущенных португальцами по вине Эйсебио возможностей, и сам он – отчаявшийся, растерянный, так и не смог найти себе места на поле.

"Старина Гутман дал маху: опекаемый им Эйсебио появился в "Бенфике" ниоткуда и остается в команде никем", – иронизировала местная пресса. Однако довольно быстро зубоскалы зачехлили перья. Имя недавнего неудачника стали произносить рядом с именем самого Пеле! Пусть пока даже в контексте одного матча: "Бенфики" со знаменитым "Сантосом".

На поле у бразильцев безраздельно царил Пеле, и португальцы с завидным постоянством доставали мяч из сетки собственных ворот. Первый тайм – 0:5. После перерыва отчаявшийся Гутман выпустил на поле Эйсебио. И вот тут-то зрители увидели то, чего, наверное, не предполагал увидеть никто. Складывалось впечатление, что за "Бенфику" во втором тайме вышел играть сам Пеле. Парень раз за разом рвал на части защиту бразильцев и обводил маститых соперников с такой непостижимой легкостью, словно играл с манекенами. Он бил по воротам из самых немыслимых положений, ловко освобождался от опеки и продолжал терроризировать бразильскую оборону. Знаменитые на весь мир защитники спасовали: форвард положил три гола в течение 20 минут. И хотя "Сантос" спас ситуацию (6:3), игра Эйсебио вызвала восторг у ценителей футбола.

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Окончательно талант "Черной пантеры" фаны "Бенфики" признали в 1962 году. Два решающих гола Эйсебио принесли команде победу над "Реалом" (5:3) в финале Кубка чемпионов.

И немножко титулов Эйсебио: бронзовый призер чемпионата мира 1966 года; одиннадцатикратный чемпион Португалии, пятикратный обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка чемпионов. В составе "Бенфики" сыграл 715 матчей (включая товарищеские) и забил 727 голов. За сборную Португалии сыграл 64 матча и забил 41 гол.

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