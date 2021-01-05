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Викрадення "Чорної пантери" в аеропорту. Як Ейсебіо появився в Європі

5 січня, 17:32

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сьогодні річниця з дня смерті легенди "Бенфіки"

5 січня 2014 року у Лісабоні перестало битися серце легендарного португальського футболіста Ейсебіо.

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При вході на стадіон "Да Луж" стоїть пам'ятник – прямо на траві бронзовий Ейсебіо заносить ногу для удару по бронзовому м'ячу. На питання: "Які почуття переживає людина, проходячи повз власну статую?" Ейсебіо відповідав:

"У бронзового Ейсебіо, немає звичного для пам'ятника п'єдесталу. Він стоїть прямо на газоні. Тому що це звичайна людина, один з багатьох португальців".

Містер Ніхто

... Якось влітку 1960 року бразильська команда "Ферровіаріо", під керівництвом Карлоса Бауера, поверталася додому з комерційного турне по Африці. Шлях проходив через Португалію і Бауер заскочив в Лісабон до свого давнього знайомого Бели Гуттманна, який працював з "Бенфікою". Ділячись з товаришем футбольними новинами Бауер не приховував свого захоплення юним даруванням з мозамбікського "Спортинга". "Мені він не підійде, – зауважив Бауер. – У нас в Бразилії таких навалом! А вам варто було б на нього поглянути". "І хто ж він?", – запитав Гутман. "Ніхто, – посміхнувся у відповідь Карлос. – У тамтешньому "Спортінгу" його кличка Ніхто, але в столиці хлопця знає, мабуть, кожен... "

Це вже заінтригувало Гуттманна, який завжди був прихильником запрошення футболістів з чорного континенту. Тут треба нагадати, що в середині минулого століття багато африканських країн були колоніями європейців, а тому провідні португальські клуби – "Бенфіка", "Спортинг" і "Порту", фінансували "дочірні" команди в Мозамбіку та Анголі, а талановитих місцевих гравців забирали в Португалію.

Викрадення століття

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Ейсебіо народився 25 січня 1942 року в бідній багатодітній сім'ї, де кожен був наданий сам собі. Інакше і бути не могло, мати ледве зводила кінці з кінцями (батько рано помер), тому всі вісім дітей отримували свою освіту на вулиці. Де з ранку до ночі ганяли ганчірковий м'яч.

На футбольних майданчиках пропадав і юний Ейсебіо. Не можна сказати, що хлопчик марив цією грою, паралельно він захоплювався волейболом і навіть став чемпіоном країни з легкої атлетики – виграв стометрівку серед юніорів.

Проте, селекціонери з місцевого "Спортинга" розвідали в юному хлопчині незвичайну пластику і не по роках технічну гру і запросили хлопця в команду. І не прогадали. Вже через пару тренувань він не знав собі рівних в дриблінгу і особливо був гарний, коли на швидкості, немов слаломист прорізав оборону противника. Довго на батьківщині такий талант не міг затриматися!

І, правда, скоро в Мозамбік навідалися гості з материнського "Спортинга", які відбирали талановитих і перспективних футболістів. Кращих залишали у себе, а інших продавали в європейські клуби. Така доля чекала і Ейсебіо. Але, мати і чути не хотіла про від'їзд сина. Португальські гості були готові до такого повороту подій, і чек на 10 тисяч доларів вийшов настільки переконливим аргументом, що Ейсебіо почав збиратися валізи .

Не варто забувати, що на той час Гуттманн вже бачив у справі Ейсебіо і в штаб-квартирі "Бенфіки" вирішили, у що б то не стало заволодіти "Чорною пантерою", як вже тоді охрестили хлопчика. І ось коли за викликом "Спортинга" напівписьменний мозамбікський юнак опинився в столиці метрополії, представники "Бенфіки" викрали його... прямо біля трапа літака!

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Звичайно, грандіозного скандалу минути не вдалося, проте боси "Бенфіки" швидко зам'яли конфлікт. "Спортинг", який також грішив подібним, змирився з втратою. Так Ейсебіо з'явився в складі одного з найславетніших клубів Європи.

Як Пеле

"Я вирішив, – згадував Гуттманн, – дозволити Ейсебіо відразу виступати якомога частіше і не ставив перед ним строго визначених завдань. Дав йому можливість самостійно шукати відповідь в ситуаціях, що виникали на полі. Хлопець сам повинен був знайти спосіб, щоб поєднувати свій талант, свою гру з діями партнерів ".

Втім, спочатку керівництво "Бенфіки" не розділяло оптимізм тренера стосовно новачка. Адже дебют форварда, в матчі Кубка чемпіонів у травні 1961 року в Відні проти "Рапіда", виявився провальним. Нічия (1:1), маса втрачених португальцями з вини Ейсебіо можливостей, і сам він – зневірений, розгублений, так і не зміг знайти собі місця на полі.

"Старина Гуттманн дав маху: Ейсебіо з'явився в "Бенфіці" нізвідки і залишається в команді ніким", – іронізувала місцева преса. Однак досить швидко скалозуби зачохлили пір'я. Ім'я недавнього невдахи стали вимовляти поруч з ім'ям самого Пеле! Нехай поки навіть в контексті одного матчу: "Бенфіки" зі знаменитим "Сантосом".

На полі у бразильців безроздільно панував Пеле, і португальці з завидною постійністю діставали м'яч із сітки власних воріт. Перший тайм – 0:5. Після перерви зневірений Гутман випустив на поле Ейсебіо. І ось тут-то глядачі побачили те, чого, напевно, не припускав побачити ніхто. Складалося враження, що за "Бенфіку" у другому таймі вийшов грати сам Пеле. Хлопець раз по раз рвав на частини захист бразильців і обводив маститих суперників з такою незбагненною легкістю, немов грав з манекенами. Він бив по воротах з найнеймовірніших положень, спритно звільнявся від опіки і продовжував тероризувати бразильську оборону. Знамениті на весь світ захисники спасували: форвард поклав три голи протягом 20 хвилин. І хоча "Сантос" врятував ситуацію (6:3), гра Ейсебіо викликала захват у цінителів футболу.

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Остаточно талант "Чорної пантери" фани "Бенфіки" визнали в 1962 році. Два вирішальні голи Ейсебіо принесли команді перемогу над "Реалом" (5:3) у фіналі Кубка чемпіонів.

І трошки титулів Ейсебіо: бронзовий призер чемпіонату світу 1966 року; одиннадцятиразовий чемпіон Португалії, п'ятиразовий володар Кубка Португалії, володар Кубка чемпіонів. У складі "Бенфіки" зіграв 715 матчів (включаючи товариські) і забив 727 голів. За збірну Португалії зіграв 64 матчі і забив 41 гол.

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