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Набрал форму перед игрой с шотландцами. Ярмоленко был лучшим в матче против Челси

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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24 апреля, 21:25
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Команда Андрея Ярмоленко упустила ничью на последней минуте матча, пропустив мяч от Кристиана Пулишича
Форма Андрея Ярмоленко не может не радовать
Форма Андрея Ярмоленко не может не радовать / Фото: Reuters

В матче 34-го тура в Лондоне встречались команды Челси и Вест Хэм. Тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес впервые в сезоне доверил Андрею Ярмоленко место в стартовом составе.

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И украинский вингер оправдал доверие наставника, активно проведя отведенное ему игровое время. Футболист сборной Украины несколько раз угрожал воротам Менди.

На 30-й минуте матча Ярмоленко мог забить свой второй гол в нынешнем сезоне Премьер-лиги, но оказавшись перед воротами, пробил неточно.

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На 73-й минуте встречи Мойес заменил Ярмоленко на Джеррода Боуена. А на последней минуте матча "молотобойцы" пропустили гол от вингера Челси Кристиана Пулишича. Стоит отметить, что этот момент футболисты Вест Хэма были в меньшинстве. "Молотобойцам" не хватило несколько минут, чтобы удержать ничью.

Несмотря на поражение, авторитетный портал WhoScored поставил Ярмоленко высокую оценку – 6,5. Все партнеры по атаке получили оценки ниже.

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В активе Ярмоленко 3 удара, 2 из них в створ ворот. Андрей отдал 16 передач (63% точных), одна из них – ключевая.

Вест Хэм с 52 очками остался на 7 месте, а Челси, набрав 65 пунктов, закрепился в тройке лидеров.

Ранее мы сообщали, что Александр Зинченко был одним из лучших в составе Манчестер Сити в матче с Уотфордом. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола остался доволен игрой украинца.

Гвардиола доволен Зинченко
Гвардиола доволен Зинченко / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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