Десна идет на дно! Еще один лидер покинул команду из-за долгов

Черниговская десна может не дожить до конца текущего сезона. Судя по последним новостям вокруг команды, весной играть будет некому

Владислав Калитвинцев покинул Десну / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Очередной потерей десны стал Владислав Калитвинцев. Футболист разорвал контракт с клубом из-за задолженностей по зарплате.

Калитвинцев был лучшим ассистентом Десны в осенней части сезона. На счету Влада четыре точных передачи и три гола, сообщает footboom.

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Владислав Калитвинцев. Фото: ФК Десна

Напомним, ранее команду покинул Андрей Тотовицкий, который с месячной зарплатой в 30 тысяч долларов станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Колоса.

Кроме этого, Филипп Будковский покинул Десну в статусе свободного агента, разорвал контракт с черниговским клубом Владлен Юрченко, близок к уходу и Леван Арвеладзе, а также заканчивается срок аренды у Сергея Болбата.

Отметим, что на зимний перерыв Десна ушла на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от зоны еврокубков на 11 баллов.

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