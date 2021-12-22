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Разбежались! Грозный клуб УПЛ покинули все звезды

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 декабря, 14:50
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После четырех туров чемпионата Украины Десна лидировала с 12 очками, опережая Динамо и Шахтер, а сейчас черниговская команда распадается как карточный домик
Будковский, Калитвинцев, Тотовицкий
Будковский, Калитвинцев, Тотовицкий / Фото: Коллаж: Сегодня

Как мы уже сообщали, Десну покинул Андрей Тотовицкий, который с месячной зарплатой в 30 тысяч долларов станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Колоса.

Андрей Тотовицкий
Андрей Тотовицкий / Фото: ФК "Десна" Чернигов

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Однако это – далеко не единственная потеря Десны. Как сообщает TaТоТаке, с черниговской командой этой зимой прощаются и другие звезды.

В частности, экс-форвард Шахтера, Зари и сборной Украины Филипп Будковский покинет Десну с 1 января в статусе свободного агента.

Филипп Будковский
Филипп Будковский / Фото: ФК "Десна" Чернигов

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Разорвал контракт с черниговским клубом бывший полузащитник Зари и Байера Владлен Юрченко.

Владлен Юрченко
Владлен Юрченко / Фото: ФК "Десна" Чернигов

Также уйдет из Десны Сергей Болбат, принадлежащий Шахтеру. У него истекает срок аренды.

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Сергей Болбат
Сергей Болбат / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

При этом еще один известный игрок Десны экс-динамовец Владислав Калитвинцев может получить статус свободного агента из-за невыплат по зарплате и перебраться в Александрию.

Владислав Калитвинцев
Владислав Калитвинцев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, на зимние каникулы Десна, которая на старте сезона была лидером УПЛ, ушла седьмой. Чемпионат Украины возобновится в феврале.

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Динамо Динамо Дин
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