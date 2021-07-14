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"Украина сильнее России. Так это еще я не играю за сборную!" Ракицкий макнул россиян

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 17:24
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Ярослав Ракицкий считает, что сборная Украины сильнее выступила на Евро-2020, чем Россия. Сам же защитник уже завершил карьеру в сборной после переезда в Россию
Ярослав Ракицкий уже не играет за сборную Украины
Ярослав Ракицкий уже не играет за сборную Украины / Фото: AFP

Бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий, играющий сейчас за российский Зенит, не захотел сравнивать выступление Украины и России на Евро-2020, тем не менее, отметил, что наша команда сейчас сильнее. А еще Ракицкий выступил с претензиями к Шевченко.

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"Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это еще я не играю за сборную!", – заявил Ракицкий в интервью championat.com.

Напомним, сборная России заняла последнее место в группе и прекратила борьбу на чемпионате Европы после группового этапа, а Украина дошла до четвертьфинала.

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