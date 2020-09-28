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"Динамо" навяжет "Шахтеру" борьбу за чемпионство": Кравец – о работе с Луческу

28 сентября, 20:53

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший подопечный румынского специалиста поделился своими впечатлениями

Украинский нападающий Артем Кравец уже начал забивать на новом месте работы – в турецком "Коньяспоре", но все же вспомнил тренировки с Мирчей Луческу в киевском "Динамо". Недавно опытный футболист несколько неожиданно покинул родной клуб, а Луческу расставил все точки над "і" в истории с Кравцом.

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Теперь Артем прокомментировал телеканалам "Футбол" свою работу с Мирчей в "Динамо":

"От Луческу у меня хорошие впечатления. Я на себе ощутил, что это очень хороший специалист. Но я понимаю и фанатов, которые настроены негативно. Слова, которые были сказаны раньше, сложно забыть и простить. Однако надеюсь, что они найдут диалог и придут к консенсусу.

Сейчас Луческу всей душой работает на благо "Динамо": это громаднейший бонус всем молодым футболистам. Им нужно слушать каждое его слово, впитывать каждую деталь. Он очень редко дает информацию, которая не нужна. За месяц работы с ним кое-какие детали я открыл для себя впервые. Считаю, "Динамо" попало в яблочко с этим назначением, ведь сегодня ключевую роль в "Динамо" играет тренер. Даже с нынешним составом я не вижу причин, по которым "Динамо" не сможет навязать "Шахтеру" борьбу в чемпионате".

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Тем временем, Кравец опубликовал расшифровку своих тестов в "Динамо".

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Смотрите, как "Динамо" обыграло "Минай" в минувшем туре УПЛ:

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футбол Динамо Киев Мирча Луческу Артем Кравец высказывания
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