Луческу расставил все точки над "і" в истории с Кравцом

Ходили слухи о перепалке между тренером и игроком. Но коуч "Динамо" уверяет, что расстался с нападающим по-доброму

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал уход из команды Артема Кравца, который расторг контракт с киевлянами всего лишь спустя месяц после того, как подписал с ними соглашение. Напомним, Кравец продолжит карьеру в турецком "Коньяспоре".

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"Знаю, что в украинской и румынской прессе писали о моем разговоре с Кравцом, что является неправдой. Он пришел в "Динамо", но затем увидел, что здесь большая конкуренция, и, получив хорошее предложение из Турции, решил вернуться туда. Поэтому мы пожали друг другу руки и расстались по-доброму. Та же самая ситуация с Алибековым, который хотел быть ближе к родным, и я дал добро на его переход", – цитирует Мирчу Луческу официальный сайт "Динамо"

Артем Кравец / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Очень важно, чтобы тренер понимал футболиста. Я никогда не препятствовал игроку, который хотел уйти, ни перед кем не закрывал двери. Карьера футболиста очень коротка, семь-восемь лет на высоком уровне, поэтому я не хочу никому мешать продолжать карьеру в другом месте", – добавил Мирча Луческу

Реклама Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее СМИ рассекретили зарплату Кравца в Турции. Ежегодный оклад Артема в "Коньяспоре" должен составить 700 000 евро.

Также мы писали, что жена Артема Кравца уже похвасталась бикини в цветах нового клуба своего мужа. Супруга футболиста предстала на Мальдивах в соблазнительном зеленом купальнике.

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