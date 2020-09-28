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Кравец опубликовал расшифровку своих тестов в "Динамо": фото

28 сентября, 11:54

Олег Люлька Олег Люлька

"Теперь смогу "смотреть в глаза" бывшим партнерам", - говорит нападающий

Бывший нападающий "Динамо" Артем Кравец, забивший два мяча в первой же игре за "Коньяспор", выложил у себя в Instagram фото с данными одной из своих тренировок еще в составе киевской команды. Согласно этой расшифровке, Кравец показал второй результат по дистанции среди всех футболистов "Динамо", опередив Цыганкова, Шапаренко и других экс-одноклубников, уступив только лишь Ледневу.

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"Одна из тренировок, "где я не был готов"... Не хотел оправдываться, но теперь смогу "смотреть в глаза" бывшим партнерам по команде", – написал Артем Кравец в Instagram

Тем самым теперь уже бывший форвард "Динамо" Артем Кравец еще раз отреагировал на слухи о том, будто он покинул команду Мирчи Луческу потому, что якобы был худшим на всех тренировках.

Артем Кравец
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Артем Кравец / Фото: Facebook

Ранее СМИ рассекретили зарплату Кравца в Турции. Ежегодный оклад Артема в "Коньяспоре" должен составить 700 000 евро.

Также мы писали, что жена Артема Кравца уже похвасталась бикини в цветах нового клуба своего мужа. Супруга футболиста предстала на Мальдивах в соблазнительном зеленом купальнике.

Смотрите, как Кравец забивает за сборную Украины

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Динамо Киев чемпионат Турции Артем Кравец Коньяспор

Источник: Сегодня|Спорт

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