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Дети пили мочу и воду из луж! Жена Усика поделилась жуткой историей

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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3 мая, 10:50
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Екатерина Усик ужаснулась, что в 2022 году возможны подобные реальные рассказы в современном государстве
Жуткая история от Екатерины Усик
Жуткая история от Екатерины Усик / Фото: Коллаж: Сегодня, usyk_kate1505

Мариуполь – стал несокрушимым городом боли, слез, ужаса и страшных человеческих историй. С трудностями, но с Мариуполя продолжается эвакуация мирных жителей. И чем больше людей спасаются, тем больше узнаем реалий блокадного города.

Екатерина Усик просит спасти детей из Азовстали
Екатерина Усик просит спасти детей из Азовстали / Фото: Коллаж: Сегодня

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Не осталась в стороне одной жуткой истории жена украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика. В своем Instagram Екатерина Усик поделилась жуткой историей спасения детей матерью. Чтобы выжить в блокадном Мариуполе, детям пришлось пить дождевую воду из луж. Супруга Александра Усика просто не может поверить в то, что происходит в современном мире, добавив, что история с лужами – это не все факты:

"Есть еще информация. В это сложно поверить, но люди пили мочу!!! 2022 год!!!" – написала Усик.

После начала войны в Украине страдали и украинские спортсмены. 12 километров пешком пришлось пройти легкоатлетке Екатерине Климюк, чтобы спастись от обстрелов орков.

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Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
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1633К
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1120К
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суббота, 7 мая
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
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Рейтинг ФИФА
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1
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6
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Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
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9
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Нидерланды Нидерланды
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Какое место у Украины
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Команда
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Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
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24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
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17
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Челси Челси
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Реал Реал
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Барселона Барселона
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3
Байер Байер
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Интер Интер
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3
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Лига 1
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