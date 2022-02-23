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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Звезды российского спорта попали под санкции ЕС: в списках Валуев, Карпов и Роднина

Максим Мельник
23 февраля, 21:41
Известные российские спортсмены после завершения карьеры стали депутатами и проголосовали за признание "ЛДНР"

Карпов, Роднина и Валуев под санкциями / Фото: Коллаж: Сегодня

Европейский Союз объявил о санкциях в отношении некоторых российских депутатов, связанных со спортом. Их наказали за признание "ЛДНР".

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В список вошли двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, шестикратный призер чемпионатов мира по биатлону Антон Шипулин, а также многократный чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Николай Валуев / Фото: Getty Images

Кроме того, санкции распространятся на других депутатов-деятелей спорта: Ирину Роднину, Светлану Журову, Сергея Чепикова, Дмитрия Пирога, Анатолия Карпова и Артура Таймазова.

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Хитрее всех оказался Владислав Третьяк, который не участвовал в голосовании, сообщает Чемпионат.

Напомним, что немецкое издание Bild больше не будет демонстрировать изображение логотипа российского "Газпрома" на майках футбольного клуба Шальке. Отныне логотип российской компании будет перекрывать надпись "Свободу Украине".