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Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Зірки російського спорту потрапили під санкції ЄС: у списках Валуєв, Карпов та Родніна

Максим Мельник
23 лютого, 21:41
Відомі російські спортсмени після завершення кар'єри стали депутатами та проголосували за визнання "ЛДНР"

Карпов, Родніна і Валуєв під санкціями / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз оголосив про санкції щодо деяких російських депутатів, пов'язаних із спортом. Їх покарали за визнання "ЛДНР".

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До списку увійшли дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В'ячеслав Фетисов, шестиразовий призер чемпіонатів світу з біатлону Антон Шипулін, а також багаторазовий чемпіон світу з боксу Микола Валуєв.

Микола Валуєв / Фото: Getty Images

Крім того, санкції поширяться на інших депутатів-діячів спорту: Ірину Родніну, Світлану Журову, Сергія Чепікова, Дмитра Пирога, Анатолія Карпова та Артура Таймазова.

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Найхитрішим за всіх виявився Владислав Третьяк, який не брав участі в голосуванні, повідомляє Чемпіонат.

Нагадаємо, що німецьке видання Bild більше не демонструватиме зображення логотипу російського "Газпрому" на майках футбольного клубу Шальке. Відтепер логотип російської компанії перекриватиме напис "Свободу Україні".