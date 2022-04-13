Звездный велогонщик продал олимпийскую медаль для помощи украинцам

Тони Мартин помог жертвам войны в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Instagram

Немецкий велогонщик Тони Мартин принял участие в благотворительной акции для помощи Украине. Об этом сообщает FitLine.

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Титулованный спортсмен выставил на продажу свою серебряную медаль с Олимпиады-2012 в Лондоне.

Ценную награду приобрела за 35 тысяч евро компания по производству спортивного питания. Эти деньги были направлены на приобретение медикаментов для украинских больниц, а также для помощи украинским детям-беженцам.

При этом благородно поступил генеральный директор компании. Выкупив медаль, он принял решение вернуть награду ее владельцу, Тони Мартину.

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Добавим, что 36-летний Мартин работает в частной школе в Швейцарии студенческим консультантом. Он принял туда 43 беженца из Украины.

Велогонщик Тони Мартин завершил карьеру в конце прошлого года. Он является 4-кратным чемпионом мира в гонке с раздельным стартом, 3-кратным чемпионом мира в командной гонке. На Олимпийских играх-2012 в Лондоне немецкий спортсмен завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

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Ранее еще одна легенда велогонок Ян Ульрих присоединился к благотворительной акции в помощь пострадавшим от войны украинским детям. Немец выставил на продажу свой велосипед, на котором участвовал в "Тур де Франс" в 1998 году.