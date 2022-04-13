Зірковий велогонщик продав олімпійську медаль для допомоги українцям

Тоні Мартін допоміг жертвам війни в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Instagram

Німецький велогонщик Тоні Мартін взяв участь у благодійній акції для допомоги Україні. Про це повідомляє FitLine.

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Титулований спортсмен виставив на продаж свою срібну медаль з Олімпіади-2012 у Лондоні.

Цінну нагороду придбала за 35 тисяч євро компанія з виробництва спортивного харчування. Ці гроші були спрямовані на придбання медикаментів для українських лікарень, а також на допомогу українським дітям-біженцям.

При цьому благородно вчинив генеральний директор компанії. Викупивши медаль, він вирішив повернути нагороду її власнику Тоні Мартіну.

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Додамо, що 36-річний Мартін працює у приватній школі у Швейцарії студентським консультантом. Він прийняв туди 43 біженці з України.

Велогонщик Тоні Мартін завершив кар'єру наприкінці минулого року. Він є 4-кратним чемпіоном світу у гонці з роздільним стартом, 3-кратним чемпіоном світу у командній гонці. На Олімпійських іграх-2012 у Лондоні німецький спортсмен виборов срібну медаль в індивідуальній гонці з роздільним стартом.

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Раніше ще одна легенда велогонок Ян Ульріх приєднався до благодійної акції на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. Німець виставив на продаж свій велосипед, на якому брав участь у "Тур де Франс" у 1998 році.