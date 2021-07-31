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Зозуле сорвали два трансфера, обозвав фашистом. А он все равно нашел себе команду

31 июля, 21:17

Олег Люлька

Бывший форвард Динамо, Днепра и сборной Украины продолжит карьеру в клубе второго испанского дивизиона Фуэнлабраде – с нападающим подписан контракт на два года

Зозуля стал новичком Фуэнлабрады / Фото: Twitter

В состав Фуэнлабрады из Сегунды 31-летний Зозуля перешел бесплатно – на правах свободного агента.

Напомним, Роман должен был стать игроком португальского Эшторила, но этот трансфер сорвали фанаты клуба, обозвавшие украинца фашистом.

Ранее по той же причине сорвался трансфер Зозули в испанский Алькоркон.

И тем не менее – украинский футболист, за последние четыре года в Альбасете забивший 26 голов в 142 матчах, таки опять трудоустроился в Испании. Правда, как иронизируют в соцсетях, нужно проследить за ситуацией – не взбунтуются ли против Зозули ультрас Фуэнлабрады.

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Напомним, история с "нацистом" Зозулей тянется с 2017 года с подачи фанатов мадридского Райо Вальекано, не позволивших ему перейти в свой клуб.

Роман Зозуля получил орден За заслуги ІІІ степени / Фото: Facebook

При этом в Украине в июне этого года Роман Зозуля получил орден "За заслуги" ІІІ степени за то, что не один год помогает нашим военным.

Получение ордена Зозуля сопроводил цитатой знаменитого украинского писателя Остапа Вишни:

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!"

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