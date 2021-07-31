Зозулі зірвали два трансфери, обізвавши фашистом. А він однак знайшов собі команду

Колишній форвард Динамо, Дніпра і збірної України продовжить кар'єру в клубі другого іспанського дивізіону Фуенлабраді – з нападником уклали контракт на два роки

Зозуля став новачком Фуенлабради / Фото: Twitter

До складу Фуенлабради з Сегунди 31-річний Зозуля перейшов безкоштовно – в статусі вільного агента.

Нагадаємо, Роман мав стати гравцем португальського Ешторіла, але цей трансфер зірвали фанати клубу, обізвавши українця фашистом.

Раніше з тієї ж причини зірвався трансфер Зозулі в іспанський Алькоркон.

Попри це український футболіст, котрий за останні чотири роки в Альбасете забив 26 голів у 142 матчах, таки знову працевлаштувався в Іспанії. Правда, як іронізують в соцмережах, потрібно простежити за ситуацією – чи не збунтуються проти Зозулі ультрас Фуенлабради.

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Нагадаємо, історія з "нацистом" Зозулею тягнеться з 2017 року з подачі фанатів мадридського Райо Вальєкано, що не дозволили йому перейти в свій клуб.

Роман Зозуля отримав орден За заслуги ІІІ ступеня / Фото: Facebook

При цьому в Україні в червні цього року Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня за те, що не один рік допомагає нашим військовим.

Отримання ордена Зозуля супроводив цитатою знаменитого українського письменника Остапа Вишні: