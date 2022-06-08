Зомби молятся на карлика-дебила Володеньку! Правда о россиянах от легенды Динамо

Максим Шацких прошелся по россиянам и Путину

Россия уже более трех месяцев ведет полномасштабную войну против Украины. От фашизма страдает любой город, по которому оккупанты решат запустить ракету.

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Вокруг помощи нашей стране сплотились многие люди из мира спорта. В частности, экс-игрок Динамо и сборной Узбекистана Максим Шацких высказался о россиянах и пропаганде, которой их накачал президент РФ Владимир Путин.

"У меня все друзья, которые в России, они все правильные. Ни от одного я не слышал, чтобы кто-то поддерживал или приветствовал это безобразие. Сложно им высказывать все это вслух, так как в тюрьму никто не хочет. Они сами в шоке и не понимают, что может быть в XXI веке такое безобразие. Других у меня знакомых там нет, которые могли бы хотя бы издалека поддерживать эту ужасную войну. Есть там адекватные люди, им сложно это говорить вслух, поскольку там достаточно милиционеров, нацгвардии. Ну советский союз... Зомбированные люди и тяжело их переубедить.

Максим Шацких

Если бы я эту картинку 25 лет смотрел по телевизору, наверное, я бы тоже верил в это. Я их понимаю, с одной стороны, но есть здравомыслие и есть разум. Умный человек всегда посмотрит какие-то альтернативные ресурсы и просто сделает выводы. Или же напрямую спросит у своих родственников или друзей из Украины, чтобы узнать правду из первых уст. А большинство – они не хотят, им сложно. У них есть один этот карлик-дебил Володенька. И вот они молятся на него и ничего не хотят слышать. Вот он как сказал, так и будет. Значит, это правильно. Они так живут, они живут в таком мире".

Напомним, что Максим является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, забив 124 мяча в футболках Динамо, Арсенала, Черноморца и Говерлы. Недавно Шацких стал спортивным директором Пахтакора.