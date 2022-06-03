Легендарный форвард Динамо вернулся в Среднюю Азию

Рекордсмен чемпионата Украины по количеству забитых мячей Максим Шацких получил должность в узбекском клубе

Максим Шацких будет работать в Узбекистане / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-звезда Динамо Максим Шацких назначен спортивным директором ташкентского Пахтакора. Об этом сообщает официальный сайт узбекского клуба.

На Шацких возложена задача построить систему взаимодействия команд разных возрастов (от академии до первой команды). Также 43-летний специалист будет заниматься поиском молодых талантов.

Реклама

В Пахтакоре надеются, что опыт работы Шацких в структуре киевского Динамо поможет реализовать намеченные цели.

Напомним, Максим Шацких родился в Ташкенте, где воспитывался в футбольной школе Пахтакора. Лучшие годы своей карьеры бомбардир провел в Киеве.

Реклама

Максим Шацких выступал за Динамо с 1999 по 2009 год. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Украины – 124 мяча. В еврокубках за киевлян забил 23 гола.

После окончания футбольной карьеры, Шацких работал в тренерском штабе Александра Хацкевича в Динамо (2017-2019), а затем в волгоградском Роторе (2019-21).

Реклама

Достижения Шацких в киевском Динамо: