Легендарный форвард Динамо вернулся в Среднюю Азию

Экс-звезда Динамо Максим Шацких назначен спортивным директором ташкентского Пахтакора. Об этом сообщает официальный сайт узбекского клуба.
На Шацких возложена задача построить систему взаимодействия команд разных возрастов (от академии до первой команды). Также 43-летний специалист будет заниматься поиском молодых талантов.
В Пахтакоре надеются, что опыт работы Шацких в структуре киевского Динамо поможет реализовать намеченные цели.
Напомним, Максим Шацких родился в Ташкенте, где воспитывался в футбольной школе Пахтакора. Лучшие годы своей карьеры бомбардир провел в Киеве.
Максим Шацких выступал за Динамо с 1999 по 2009 год. Он лучший бомбардир в истории чемпионата Украины – 124 мяча. В еврокубках за киевлян забил 23 гола.
После окончания футбольной карьеры, Шацких работал в тренерском штабе Александра Хацкевича в Динамо (2017-2019), а затем в волгоградском Роторе (2019-21).
Достижения Шацких в киевском Динамо:
- Чемпион Украины: 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09.
- Обладатель Кубка Украины: 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07.
- Обладатель Суперкубка Украины: 2004, 2006.
- Лучший бомбардир чемпионата Украины: 1999/2000, 2002/03.