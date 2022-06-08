Зомбі моляться на карлика-дебіла Володеньку! Правда про росіян від легенди Динамо

Максим Шацьких пройшовся по росіянах та Путіну

Росія вже понад три місяці веде повномасштабну війну проти України. Від фашизму страждає будь-яке місто, по якому окупанти вирішать запустити ракету.

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Навколо допомоги нашій країні згуртувалися багато людей зі світу спорту. Зокрема, ексгравець Динамо та збірної Узбекистану Максим Шацьких висловився про росіян та пропаганду, якою їх накачав президент РФ Володимир Путін.

"У мене всі друзі, які в Росії, вони всі правильні. Ні від одного я не чув, щоб хтось підтримував або вітав це неподобство. Складно їм висловлювати все це вголос, бо у в'язницю ніхто не хоче. Вони самі у шоці і не розуміють, що може бути в XXI столітті таке неподобство. Інших у мене знайомих там немає, які могли б хоч здалеку підтримувати цю жахливу війну. Є там адекватні люди, їм складно це говорити вголос, бо там достатньо міліціонерів, нацгвардії. Ну, радянський союз... Зомбовані люди і важко їх переконати.

Максим Шацьких

Якби я цю картинку 25 років дивився по телевізору, напевно, я теж вірив би в це. Я їх розумію, з одного боку, але є розсудливість і розум. Розумна людина завжди подивиться якісь альтернативні ресурси і зробить висновки. Чи безпосередньо запитає у своїх родичів або друзів з України, щоб дізнатися правду з перших вуст. А більшість – вони не хочуть, їм складно. Вони мають одного цього карлика-дебіла Володеньку. І ось вони моляться на нього і нічого не хочуть чути. Ось він як сказав, так і буде. Значить, це правильно. Вони так живуть, вони живуть у такому світі".

Нагадаємо, що Максим є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, забивши 124 м'ячі у футболках Динамо, Арсеналу, Чорноморця та Говерли. Нещодавно Шацьких став спортивним директором Пахтакора.