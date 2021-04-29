Зинченко приравняли к Неймару после победы МанСити над ПСЖ

Украинец, благодаря выходу которого на замену Манчестер Сити одержал волевую победу в Париже, получил за игру такую же оценку, как Неймар, и выше, чем Мбаппе

Зинченко / Фото: Reuters

Украинский футболист Александр Зинченко получил высшую оценку среди защитников Манчестер Сити за первый матч 1/2 Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде обыграла ПСЖ 2:1.

Напомним, в Париже Зинченко вышел на замену на 61-й минуте, когда МанСити проигрывал 0:1. После появления украинца гости забили два мяча – причем де Брюйне сравнял счет с передачи Александра – и добыли волевую победу.

Аналитики WhoScored оценили действия Александра в 6,8 балла. Из 25 передач капитана сборной Украины 24 были точными (96%), также он выиграл два единоборства из двух.

Для сравнения, в те же 6,8 балла, что и Зинченко, оценили игру лидера ПСЖ Неймара, которого накануне Луческу назвал лучшим футболистом мира. А одноклубник бразильца, самый дорогостоящий игрок планеты Мбаппе, проваливший вчерашний поединок, получил и того меньше – 6,4 балла.

Лучшим же игроком матча стал алжирец Рияд Марез (8,7), который забил победный для Манчестер Сити гол со штрафного.

Реклама

Читайте также: Вот это щедрость! Зинченко бесплатно отдает свои футболки, бутсы и даже собак

Ответный матч Манчестер Сити – ПСЖ пройдет 4 мая. Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов встретится с лучшим в противостоянии Реал – Челси, первый поединок которых в Мадриде завершился вничью 1:1.

Обзор матча ПСЖ – Манчестер Сити (1:2)