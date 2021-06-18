"Зинченко играл у Фоменко за деньги. Тысяча долларов – минута": Cкандалище в украинском футболе

Журналист Андрей Сенькив обвинил бывшего тренера сборной Украины в том, что тот брал деньги за вызов футболистов в команду и предоставление им игрового времени

Александр Зинченко и Михаил Фоменко / Фото: Getty Images

Громкий скандал в украинской футболе. Ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив заявил, что тренерский штаб сборной Украины при Михаиле Фоменко получал деньги за игровые минуты Александра Зинченко на Евро-2016.

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"Шел 2016 год. Зинченко, выступая за Уфу, провел за сборную несколько минут против Испании. Его выпускали, чтобы заиграть за Украину, чтобы он не играл, к примеру, за Россию. Потом его не вызывали ни на матчи плей-офф отбора со Словенией, ни на товарищеские матчи с Уэльсом и Кипром".

Сборная Украины / Фото: УАФ

"И тут его вызывают на товарищеский матч перед Евро, а потом берут на сам турнир".

"Раньше, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно было отыграть за сборную 75% матчей за последние два года. При этом нужно было, чтобы твоя сборная была не ниже 70-го места в рейтинге ФИФА. Если 75% матчей нет, собирается комиссия, которая решает, можешь ли ты играть в АПЛ. 80% этих заседаний заканчиваются положительно, только 20% – негативно".

Александр Зинченко / Фото: Reuters

"Тогдашний руководитель Уфы Шамиль Газизов уже имел на руках предложение МанСити. Он продумал ход, чтобы не было никаких заседаний, чтобы спокойно и гарантировано футболиста приняли в клуб АПЛ. Он обратился к Михаилу Фоменко с предложением".

"По нашей информации, тогда Фоменко делал такие вещи. Было такое название – "дети Фоменко". Он вызывал некоторых футболистов, чтобы получить деньги. Он их заигрывал, а потом агенты выбивали больше денег в контрактах футболистов. Это очень распространенная практика в странах третьего мира – Нигерии, Камеруне и, конечно же, в Украине".

"Например, такие футболисты, как Ковпак, Путивцев или Пилявский, вызывались в сборную именно по такой схеме. Был задействован и тренерский штаб. Точно знаю, что Заваров получал деньги за то, что пролоббировал вызов Валерия Федорчука в сборную Украины".

Зинченко против Роналду / Фото: Getty Images

"Агенты Зинченко – россияне, точно один из них – Алан Прудников. Они вместе с руководителем Уфы обратились к Фоменко с предложением. Зинченко не только должен быть в сборной, но и играть там в каждом матче".

"По моей информации, не буду говорить только о Фоменко, может, даже тренерский штаб, не знаю, как деньги делились, получал одну тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле в матче Евро-2016".

"Тогда Зинченко сыграл на Евро во всех трех матчах. Без компенсированного времени он провел на поле 96 минут – это где-то 100 тысяч долларов. Он сыграл в товарищеских матчах перед Евро против Албании и Румынии, даже забил гол вторым. Неизвестно, какие были расценки за спарринги и получали ли за это деньги", – приводит слова Андрея Сенькива Tribuna.com

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Ранее мы писали, что бывшая любовница Милевского обвинила Зинченко в поражении от Нидерландов.