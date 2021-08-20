Зидан спасает Алжир от пожаров

Зинедин Зидан во второй раз ушел из реала. Фото: REUTERS/Juan Medina
Звезда мирового футбола Зинедин Зидан поддержал свою историческую родину в борьбе с последствиями пожаров, которые охватили Алжир с начала понедельника, сообщает Shoot Africa.
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Бывший тренер Реала выписал чек на два миллиона евро на восстановление региона Кабилия, расположенном на севере Алжира. Этот горный район больше всего пострадал от лесных пожаров. В результате стихии погибло около 65 человек.
Как известно, Зинедин Зидан – француз, чьи родители до эмиграции во Францию жили в северном районе Алжира Кабилия.
Другая звезда Реала – Карим Бензема, также имеет корни с этого региона, но пока не известно или он помог финансово Алжиру в борьбе с последствиями стихии.
Напомним, что по окончании сезона Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского Реала. Французский наставник не смог повторить результаты своего первого периода в испанском гранде, когда трижды выиграл Лигу чемпионов.
А новым тренером "сливочных" стал итальянский специалист Карло Анчелотти.