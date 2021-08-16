Сына Зидана выгнали с поля на 16-й минуте матча. Смотрите, что натворил Лука

Голкипер Райо Вальекано Лука Зидан получил прямую красную карточку в матче против Севильи за фол последней надежды в штрафной площади

Лука Зидан получает красную карточку / Фото: Getty Images

В первом туре чемпионата Испании Севилья разгромила Райо Вальекано со счетом – 3:0. Начало разгрома гостей своими действиями положил сын Зинедина Зидана.

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Уже на 16-й минуте матча голкипер Райо Вальекано Лука Зидан получил прямую красную карточку. В собственной штрафной площадке Зидан-младший нарушил правила и был удален с поля за фол последней надежды. Оставшись в меньшинстве гости пропустили три мяча.

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Зидану – 23 года. Он начинал свою карьеру в Реале, но не сумел закрепиться в мадридском клубе. Потом была аренда в Расинг, а с 2020 года Лука выступает за Райо Вальекано.