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Шахтер --
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Динамо --
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Десна --
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Львов --
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Минай --
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Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
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Зальцбург --
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Зидан не прервет свой отпуск ради спасения Манчестер Юнайтед: у тренера другие планы

25 октября, 22:05
После унизительного поражения от Ливерпуля (0:5) руководство Манчестер Юнайтед задумалось о смене главного тренера

Зинедин Зидан / Фото: AFP

Бывший наставник Реала Зинедин Зидан не рассматривает Манчестер Юнайтед в качестве своего следующего места работы. Французский специалист наслаждается отпуском и готов рассмотреть предложения после завершения сезона.

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Как сообщает Mundo Deportivo, изменить эти планы могут только две команды – ПСЖ и сборная Франции.

Стоит отметить, что именно Зидана называли тренером, которого Криштиану Роналду хотел бы видеть в Манчестер Юнайтед.

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В то же время сообщается, что Антонио Конте готов рассмотреть предложение Манчестер Юнайтед. Впрочем, пока манкунианцы не контактировали ни с ним, ни с Зиданом.

В настоящий момент Манчестер Юнайтед возглавляет Уле Гуннар Сульшер. В родной Норвегии ему недавно поставили памятник – за былые заслуги. Только вот сейчас у Сульшера дела обстоят не лучшим образом.

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