Зідан не перерве свою відпустку заради порятунку Манчестер Юнайтед: у тренера інші плани

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Колишній наставник Реала Зінедін Зідан не розглядає Манчестер Юнайтед в якості свого наступного місця роботи. Французький фахівець насолоджується відпусткою і готовий розглянути пропозиції після завершення сезону.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, змінити ці плани можуть тільки дві команди – ПСЖ і збірна Франціі.

Варто відзначити, що саме Зідана називали тренером, якого Кріштіану Роналду хотів би бачити в Манчестер Юнайтед.

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У той же час повідомляється, що Антоніо Конте готовий розглянути пропозицію Манчестер Юнайтед. Втім, поки манкуніанці не контактували ні з ним, ні з Зіданом.

На даний момент Манчестер Юнайтед очолює Уле Гуннар Сульшер. У рідній Норвегії йому недавно поставили пам'ятник – за минулі заслуги. Тільки ось зараз у Сульшера справи йдуть не кращим чином.