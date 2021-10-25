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Рух --
Олександрія --
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Минай --
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Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
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Манчестер Сіті --
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Зідан не перерве свою відпустку заради порятунку Манчестер Юнайтед: у тренера інші плани

25 жовтня, 22:05
Після принизливої поразки від Ліверпуля (0:5) керівництво Манчестер Юнайтед задумалося про зміну головного тренера

/ Фото: AFP

Колишній наставник Реала Зінедін Зідан не розглядає Манчестер Юнайтед в якості свого наступного місця роботи. Французький фахівець насолоджується відпусткою і готовий розглянути пропозиції після завершення сезону.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, змінити ці плани можуть тільки дві команди – ПСЖ і збірна Франціі.

Варто відзначити, що саме Зідана називали тренером, якого Кріштіану Роналду хотів би бачити в Манчестер Юнайтед.

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У той же час повідомляється, що Антоніо Конте готовий розглянути пропозицію Манчестер Юнайтед. Втім, поки манкуніанці не контактували ні з ним, ні з Зіданом.

На даний момент Манчестер Юнайтед очолює Уле Гуннар Сульшер. У рідній Норвегії йому недавно поставили пам'ятник – за минулі заслуги. Тільки ось зараз у Сульшера справи йдуть не кращим чином.

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