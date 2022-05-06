5 мая 22:00
Рейнджерс 3
Лейпциг 1
5 мая 22:00
Айнтрахт 1
Вест Хэм 0
5 мая 22:00
Рома 1
Лестер 0
5 мая 22:00
Марсель 0
Фейеноорд 0
7 мая 21:45
Ливерпуль --
Тоттенхэм --
8 мая 18:30
Манчестер Сити --
Ньюкасл --
10 мая 22:00
Астон Вилла --
Ливерпуль --
11 мая 22:15
Вулверхэмптон --
Манчестер Сити --
12 мая 21:45
Тоттенхэм --
Арсенал --
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Жозе Моуриньо вышел в пятый еврофинал в карьере. Все предыдущие он выиграл

Анатолий Дерека
6 мая, 06:40
Португалец вывел Рому в финал дебютного розыгрыша Лиги Конференций. Там итальянцы сразятся с голландским Фейеноордом

Арне Слот и Жозе Моуриньо разыграют трофей Лиги Конференций / Фото: Getty Images

Вчера состоялись полуфиналы в Лиге Европы и Лиге Конференций. В решающем матче второго по значимости еврокубка сразятся Айнтрахт и Рейнджерс.

В свою очередь, для Лиги Конференций это был первый розыгрыш. В его финале сыграют Рома и Фейеноорд. Голландцы смогли удержать преимущество после первого матча с Марселем (3:2). Нулевая ничья на "Велодроме" вывела команду Арне Слота в решающий поединок.

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Там его оппонентом будет не кто иной, как знаменитый Жозе Моуриньо. Его Рома не смогла одолеть Лестер в первом поединке в Англии (1:1), однако вчера минимально обыграла "лисиц" в столице Италии. Единственный мяч на свой счет записал Тамми Абрахам.

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Для Моуриньо это будет уже пятый еврофинал в карьере. Причем, все предыдущие он выиграл:

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  • с Порту в Кубке УЕФА (2003)
  • с Порту в Лиге чемпионов (2004)
  • с Интером в Лиге чемпионов (2010)
  • с Манчестер Юнайтед в Лиге Европы (2017)

Финал Лиги Конференций пройдет 25 мая в Тиране. К слову, победителем в составе Фейеноорда может стать румынский вратарь Валентин Кожокару. Его контракт принадлежит Днепру-1, а в состав роттердамцев он перешел на правах аренды из-за войны в Украине.