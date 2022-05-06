Жозе Моуриньо вышел в пятый еврофинал в карьере. Все предыдущие он выиграл

Арне Слот и Жозе Моуриньо разыграют трофей Лиги Конференций / Фото: Getty Images
Вчера состоялись полуфиналы в Лиге Европы и Лиге Конференций. В решающем матче второго по значимости еврокубка сразятся Айнтрахт и Рейнджерс.
В свою очередь, для Лиги Конференций это был первый розыгрыш. В его финале сыграют Рома и Фейеноорд. Голландцы смогли удержать преимущество после первого матча с Марселем (3:2). Нулевая ничья на "Велодроме" вывела команду Арне Слота в решающий поединок.
Там его оппонентом будет не кто иной, как знаменитый Жозе Моуриньо. Его Рома не смогла одолеть Лестер в первом поединке в Англии (1:1), однако вчера минимально обыграла "лисиц" в столице Италии. Единственный мяч на свой счет записал Тамми Абрахам.
Читайте также: Кто фаворит финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом
Для Моуриньо это будет уже пятый еврофинал в карьере. Причем, все предыдущие он выиграл:
- с Порту в Кубке УЕФА (2003)
- с Порту в Лиге чемпионов (2004)
- с Интером в Лиге чемпионов (2010)
- с Манчестер Юнайтед в Лиге Европы (2017)
Финал Лиги Конференций пройдет 25 мая в Тиране. К слову, победителем в составе Фейеноорда может стать румынский вратарь Валентин Кожокару. Его контракт принадлежит Днепру-1, а в состав роттердамцев он перешел на правах аренды из-за войны в Украине.