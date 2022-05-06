Жозе Моуриньо вышел в пятый еврофинал в карьере. Все предыдущие он выиграл

Арне Слот и Жозе Моуриньо разыграют трофей Лиги Конференций / Фото: Getty Images

Вчера состоялись полуфиналы в Лиге Европы и Лиге Конференций. В решающем матче второго по значимости еврокубка сразятся Айнтрахт и Рейнджерс.

В свою очередь, для Лиги Конференций это был первый розыгрыш. В его финале сыграют Рома и Фейеноорд. Голландцы смогли удержать преимущество после первого матча с Марселем (3:2). Нулевая ничья на "Велодроме" вывела команду Арне Слота в решающий поединок.

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Там его оппонентом будет не кто иной, как знаменитый Жозе Моуриньо. Его Рома не смогла одолеть Лестер в первом поединке в Англии (1:1), однако вчера минимально обыграла "лисиц" в столице Италии. Единственный мяч на свой счет записал Тамми Абрахам.

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Для Моуриньо это будет уже пятый еврофинал в карьере. Причем, все предыдущие он выиграл:

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с Порту в Кубке УЕФА (2003)

с Порту в Лиге чемпионов (2004)

с Интером в Лиге чемпионов (2010)

с Манчестер Юнайтед в Лиге Европы (2017)

Финал Лиги Конференций пройдет 25 мая в Тиране. К слову, победителем в составе Фейеноорда может стать румынский вратарь Валентин Кожокару. Его контракт принадлежит Днепру-1, а в состав роттердамцев он перешел на правах аренды из-за войны в Украине.