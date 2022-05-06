Жозе Моуріньо вийшов у п'ятий єврофінал у кар'єрі. Всі попередні він виграв

Арне Слот та Жозе Моуріньо розіграють трофей Ліги Конференцій / Фото: Getty Images

Вчора відбулися півфінали у Лізі Європи та Лізі Конференцій. У вирішальному матчі другого за значимістю єврокубку зіграють Айнтрахт і Рейнджерс.

Своєю чергою для Ліги Конференцій це був перший розіграш. У його фіналі зіграють Рома та Феєноорд. Голландці змогли утримати перевагу після першого матчу із Марселем (3:2). Нульова нічия на "Велодромі" вивела команду Арне Слота у вирішальний поєдинок.

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Там його опонентом буде не хто інший, як знаменитий Жозе Моуріньо. Його Рома не змогла здолати Лестера в першому поєдинку в Англії (1:1), проте вчора мінімально обіграла "лисиць" у столиці Італії. Єдиний м'яч на свій рахунок записав Таммі Абрахам.

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Для Моуріньо це буде вже п'ятий єврофінал у кар'єрі. Причому всі попередні він виграв:

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з Порту у Кубку УЄФА (2003)

з Порту у Лізі чемпіонів (2004)

з Інтером у Лізі чемпіонів (2010)

з Манчестер Юнайтед у Лізі Європи (2017)

Фінал Ліги Конференцій пройде 25 травня у Тирані. До речі, переможцем у складі Феєноорда може стати румунський воротар Валентин Кожокару. Його контракт належить Дніпру-1, а до складу роттердамців він перейшов на правах оренди через війну в Україні.